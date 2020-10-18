37-річний російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, спокусив прихильниць сміливим виглядом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував відео, на якому позував голим, лежачи в ліжку. Лазарєв розповів, що тільки прокинувся після безсонної ночі. Він лежав у ліжку, в результаті чого його шанувальниці змогли розгледіти плечі і підкачані груди артиста.

"Слухайте, ну це звичайно жесть. Такий дощ барабанив всю ніч. Я взагалі не виспався. Час вже 11.20, а я тільки відкрив очі. Це нормально?",- зазначив Лазарєв.

Як відомо, Сергій Лазарєв дуже близький з Ані Лорак, з якою йому довгий час приписували романтичні стосунки. Парочка і сама із задоволенням підігрівала інтерес до своїх персон, публікуючи спільні знімки.

Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв викликав справжній фурор новим образом. Співак позував в красивому піджаку, тримаючи в руках мікрофон. Артиста порівняли з Філіпом Кіркоровим і Миколою Басковим, які люблять так само епатажно вбиратися на виступи.

Крім цього, нещодавно співак зробив пікантне селфі в ліжку. Він продемонстрував свою прекрасну фізичну форму. Як відомо, після карантину Лазарєв скинув 12 кілограм зайвої ваги.

Нагадаємо, що щасливий Сергій Лазарєв зачарував стильним образом в шкірі: "як же він любить...".

Як повідомляла Politeka, зухвалий Лазарєв зачарував "бунтарським" образом в шкірі:"такий загадковий".

Також Politeka писала, що Сергій Лазарєв розговорився про дітей, яких ростить без дружини: "не завжди хочу, щоб вони були як я".