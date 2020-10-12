Популярний російський співак Сергій Лазарєв вразив радісним осіннім образом

Як пише Politeka.net, артист, якому приписують роман з Ані Лорак, опублікував в мікроблозі "Instagram" новий знімок, заради якого вибрався на Патріарші ставки в Москві. Сергій вбрався у все чорне: світшот, елегантні джинси, шкіряна куртка і лаковані черевики. У такому вигляді і зі щасливою посмішкою на вустах Він присів на металеві перила на тлі води, помістивши руки на стегна. Ще далі можна помітити дерева, які вже почали скидати листя.

"У природи немає поганої погоди... 😉 головне, щоб сонце завжди світило в душі! ❤ ️ ",- поділився емоціями артист в описі.

Користувачі соціальної мережі висловили свою думку про зовнішній вигляд Сергія і засипали його компліментами в коментарях:

"Бачу Сергія - ставлю лайк❤️😻"; "Ви наше Сонце ❤️"; " сяєте краще сонця❤️🦋"; "Дуже красиве фото"; "Це фантастика, так ?😂🙈"; "Стиляжний👍"; "Ваші пісні допомагають зігріти душу в негоду"; "Як завжди на стилі та з офігенным виразом обличчя 😍"; "Ви такий класний, не даремно я вас обожнюю"; "Сергій В'ячеслааавоовииич, ви, як завжди, проосто чарівні😍❤️🔥 Очей не відірвати ❤️❤️❤️"; "Гарний і хитрий😊💜🦊природа вас не обділила, Сергій🔥"; "Як же він любить це місце".

Нагадавши, різко постарілий "коханець" Лорак Лазарєв налякав зовнішнім виглядом.

Як повідомляла Politeka, Лазарєв несподівано розповів, кому належить Крим: "тридцять років я жив з думкою, що...".

Також Politeka писала, що "коханець" Ані Лорак розмріявся про відпочинок на березі океану.