Популярний російський співак Сергій Лазарєв підкорив романтичним вечірнім фото в шкірі

Артист, якому часто приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився новим фото у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Лазарєв позує на якро-освітленій вечірній вулиці в Москві. Він безтурботно притулився до одного зі стовпів і з посмішкою дивиться кудись убік, сховавши руки в кишені джинсів. Нотку бунтарської зухвалості його образу додає чорна шкіряна куртка.

"Гарного вечора і на добраніч...Нехай вам присняться добрі і яскраві сни...", - підписав знімок співак.

Його шанувальники тут же відгукнулися на новий пост.

"Покращала Москва при Лазареві", "Солодких снів красень", "Ну як же я обожнюю його посмішку", "дивлячись на тебе, переконуюся. природа - найкращий художник і скульптор", "Ти такий зайчик люблю тебе на добраніч Сергій", "такий загадковий Сергій", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Лазарєв опублікував в мікроблозі "Instagram" новий знімок, заради якого вибрався на Патріарші ставки в Москві. Сергій вбрався у все чорне: світшот, елегантні джинси, шкіряна куртка і лаковані черевики. У такому вигляді і зі щасливою посмішкою на вустах Він присів на металеві перила на тлі води, помістивши руки на стегна. Ще далі можна помітити дерева, які вже почали скидати листя.

Нагадавши, "коханець" Лорак Лазарєв в образі мачо розповів про свої постільні звички: "Дико не люблю...».

Як повідомляла Politeka, "коханець" Ані Лорак розговорився про дітей, яких ростить без дружини: "не завжди хочу, щоб вони були як я".

Також Politeka писала, що щасливий "залицяльник" Лорак Лазарєв зачарував стильним образом в шкірі.