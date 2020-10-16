37-річний російський співак Сергій Лазарєв розповів, як виховує своїх дітей і з якими труднощами зіткнувся

Як відомо, Лазарєв, якому приписували роман зі співачкою Ані Лорак, самостійно ростить 6-річного сина Микиту і 2-річну дочку Аню. Подейкують, що артист вдався до послуг сурогатної матері, щоб пізнати всі радощі батьківського життя.

Співак у недавньому інтерв'ю виданню GQ зізнався, як поява дітей змусила його "подорослішати". Також він розповів, чому вчить своїх спадкоємців.

"Я дорослішаю, у мене вже двоє дітей... У цьому віці - правильно донести цінності до дітей: чесність, працьовитість. Якісь принципи життєві. А взагалі, в сучасному світі я навіть не завжди хочу, щоб вони були як я. нехай будуть нахабніше трохи, злегка більш пофігістичними. Я дуже добрий, за мир у всьому світі, за чесність, але це так зараз непопулярно. Це пригнічує. Тому, з одного боку, хочеться вкласти в них власні принципи, а з іншого, я розумію, що вони будуть жити в зовсім іншій реальності. Я б хотів їх навчити чітко відповідати на удари долі і ставити блоки. Але щоб вони при цьому були нормальними людьми – не підлими", - поділився Лазарєв.

Крім того, Сергій пояснив, що для нього найскладніше у вихованні дітей самотужки.

"Достатньо приділяти часу. Огорнути подвійною любов'ю, турботою, щоб їм вистачало моєї уваги, щоб вони розуміли – я завжди поруч. І плюс цього карантину якраз в тому, що Микита зараз у віці, коли я йому дуже потрібен, і я зараз присутній особливо активно", - розговорився артист.

Раніше ми повідомляли, Лазарєв в строкатому піджаку насмішив публіку. На фото співак стоїть з мікрофоном в чорному піджаку з "червоно-бронзовим" принтом черепів та іншої "нечисті".

"Знову спер піджак у Філіпа?) ", "Або у Баскова?) але лук хороший!", "О боже як заснути після такої краси», «Look – вогооонь», "з такою фігурою можна сміливо йти за Оскаром", - відреагували в мережі.

Нагадаємо, що Лазарєв несподівано розповів, кому належить Крим: "тридцять років я жив з думкою, що...".

А ще Politeka писала, що щасливий Лазарєв зачарував стильним образом в шкірі: "як же він любить...".

Також Politeka повідомляла, що Лазарєв в образі мачо розповів про свої постільні звички: "Дико не люблю...».