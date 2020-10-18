Американська супермодель, ангел з Victoria's Secret Белла Хадід показала новий провокаційний образ від відомого бренду

24-річна топ-модель поділилася в шанувальники серією знімків, на яких відображена в ефектному вбранні від американського дизайнера Метью Вільямса– креативного директора бренду Givenchy.

Фотографії знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Так, Белла Хадід позувала на сходах у себе вдома в цікавій блузці, яка під низом виявилася повністю прозорою, засвітивши при цьому невеликі, але пружні груди. Також на ній були одягнені широкі штани. Модель ефектно показала свою струнку фігуру, підтягнутий живіт і довгі ніжки, а стильний образ доповнила масивною сумкою бренду Givenchy.

"Нова колекція @givenchyofficial просто божевільна. Я так пишаюся тобою, це тільки початок! ",- написала Хадід.

Ми також писали, що любителька бургерів і смачного фаст-фуду в цілому не соромиться показувати свою фігуру. Супермодель може не тільки похвалитися томними вигинами в потрібному світлі, але і показати, що виглядає досить струнко і навіть ідеально для дівчини, яка бере участь в топових світових показах. При своїй любові до шкідливої їжі дівчина також сильно любить спорт, тому спалює всі калорії з легкістю.

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