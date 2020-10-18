Відома модель Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала себе оголеною, вразивши шанувальників

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала дуже гарячий знімок, на якому позувала без одягу. Дівчина показала свій портрет, на якому можна розгледіти її ідеальне обличчя, виразні очі і біляве волосся. Красуня одягла солом'яний капелюшок, який зробив її образ особливо спокусливим.

Варто відзначити, що крім капелюшка на моделі більше нічого не було. Вона вразила оголеними плечами і ледь не засвітила груди. Всього за 20 хвилин її пост зібрав майже 40 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Вау! Так приголомшливо!", "Кенді, ти така красива", "Знаєте, що у всьому цьому дійсно крутого? Відчуття новизни", "Королева", «очі», "Літня богиня", " Божественна!", "Ти як дивовижний витвір мистецтва, про який я мріяв як мінімум 10 років», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол спокусила видом в білих шортиках і топі. Красуня доповнила образ смугастою сорочкою, яку приспустила з плечей. Волосся модель вирішила залишити розпущеним. Вона дивилася в кадр і була схожа на казкову принцесу.

Нагадаємо, що розкішна Кендіс Свейнпол нічого не приховала під мокрим пеньюаром: "Богиня".

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