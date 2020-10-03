31-річна південноафриканська модель Кендіс Свейнпол, ангел Victoria's Secret, приголомшила чуттєвим знімком на тлі дикої природи

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала архівне фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в одній сукні-пеньюарі, і то настільки мокрому, що видно кожен спокусливий вигин її чудового тіла.

Так, Кендіс позувала на тлі річки, стоячи на кам'яному березі, вся волога і чарівна. Дівчина привабливо зігнулася, трохи задерши голову й відставивши в сторону ногу - щоб підкреслити цією позою і без того величезну спокусу. Свейнпол закрила очі від задоволення.

"Колись давним-давно в Коста-Ріці... Прямо зараз потреба бути на природі дуже реальна", - підписала фото Кендіс.

Користувачі із захопленням кинулися обговорювати побачене, залишивши в коментарях найгарячіші компліменти:

"Коста-Ріка подарувала нам найкращі фотографії 💣"

"Дуже реально!! 🙏🏽"

"неймовірно 💖"

"Ви просто чудові! Найкрасивіша і найсексуальніша жінка на Землі 😍 🥰❤😚"

"Найсліпучіша і приголомшлива, чуттєва і красива"

"😲Ти вбиваєш мене 🔥 🔥 🔥 "

"це нереальне тіло 💕 💕 💕 "

"І Бог створив жінку 🔥"

"Найкраще фото 2020 року 🔥 👏"

"Яка богиня"

Раніше ми повідомляли, Кендіс розпалила публіку видом в моно-бікіні кремового відтінку. Дівчина позувала на березі океану, повернувшись до камери спиною. Апетитні лінії її стегон і сідниць не здатні вразити хіба що сліпого.

Модель сперлася на суху гілку, доторкнувшись руками обличчя і трохи задерши голову.

Нагадавши, гаряча модель Victoria's Secret спокусила млосними позами в шкірі: "від цих фото стає жарко"

Як раніше повідомляла Politeka, дочка зірки Victoria's Secret захопила ніжною красою, ефектні кадри: "назвав би вас близнюками"

Також Politeka інформувала, що зірка Victoria's Secret в найсміливіших позах показала свою красу: "схожа на Сінді Кроуфорд"