31-річна південноафриканська модель Кендіс Свейнпол, ангел Victoria's Secret, приголомшила чуттєвим знімком на тлі дикої природи
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала архівне фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в одній сукні-пеньюарі, і то настільки мокрому, що видно кожен спокусливий вигин її чудового тіла.
Так, Кендіс позувала на тлі річки, стоячи на кам'яному березі, вся волога і чарівна. Дівчина привабливо зігнулася, трохи задерши голову й відставивши в сторону ногу - щоб підкреслити цією позою і без того величезну спокусу. Свейнпол закрила очі від задоволення.
"Колись давним-давно в Коста-Ріці... Прямо зараз потреба бути на природі дуже реальна", - підписала фото Кендіс.
Користувачі із захопленням кинулися обговорювати побачене, залишивши в коментарях найгарячіші компліменти:
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Раніше ми повідомляли, Кендіс розпалила публіку видом в моно-бікіні кремового відтінку. Дівчина позувала на березі океану, повернувшись до камери спиною. Апетитні лінії її стегон і сідниць не здатні вразити хіба що сліпого.
Модель сперлася на суху гілку, доторкнувшись руками обличчя і трохи задерши голову.
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