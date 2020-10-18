Прожитковий мінімум в Україні має бути набагато вищим

Таку думку в коментарі Gazeta.ua висловив економіст Андрій Новак. За його словами, за даними офісу омбудсмена України, сьогодні більше 25% українців перебувають за межею бідності, так як прожитковий мінімум становить близько 75 доларів на місяць.

За словами економіста, такий дохід не здатний забезпечити потреби людини в повній мірі. Згідно з міжнародною класифікацією ООН про бідність, дохід людини не повинен бути меншим, ніж 5 доларів на день (150 доларів на місяць). Таким чином, прожитковий мінімум в Україні вдвічі менший за межу бідності. Відзначається, що більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсію нижче 150 доларів.

«В цілому можна сказати, що не менше третини населення України знаходяться нижче межі бідності за міжнародною класифікацією ООН», - заявив Новак.

Відзначається, що на доходах українців негативно позначився карантин і пандемія. При цьому фінансова подушка у більшості українців відсутня.

"Чим довше він триватиме і будуть обмеження, тим більше українців опиняться за межею бідності", - пояснив економіст, додавши, що єдиний спосіб поліпшити добробут українців, поліпшити стан економіки.

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