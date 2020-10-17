Українці масово отримують компенсації за послугу "муніципальна няня"

Так, у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики повідомила, що з початку року компенсації отримали вже близько 35 тисяч українців.

Найчастіше за компенсацією послуги з догляду за дитиною до трьох років зверталися жителі Львівської (4806 осіб), Рівненської (4009 осіб) та Миколаївської (3198 осіб) областей.

Компенсація виплачується одержувачам зазначеної послуги в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком від шести років (станом на 1 січня відповідного року) за кожну дитину, за якою доглядає «муніципальна няня», але не більше вартості самої послуги, сплаченої одержувачем. Зазначимо, що станом на 1 січня цього року прожитковий мінімум на дітей до 6 років в Україні становив 1779 гривень. З 1 липня його розмір зріс до 1859 гривень.

Зазначимо, що для того, щоб брати участь у програмі «муніципальна няня» українцям необхідно спочатку знайти няню і укласти з нею офіційний договір. Муніципальної нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, що надає послугу по догляду за дітьми, з яким укладено договір про догляд за дитиною до трьох років.

У цьому договорі прописуються назва послуги, обсяг роботи, умови і терміни надання, вартість послуг, періодичність оплати праці, відповідальність сторін.

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