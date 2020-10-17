У 2021 році заплановано ще два підвищення аліментів

Наступного року зросте сума аліментів, нові розміри яких вже закладені в проекті бюджету на 2021-й

Аліменти розраховуватимуться, виходячи з нових розмірів прожиткового мінімуму, повідомляє "24 канал", і з 1 грудня 2020 року будуть нараховуватися з урахуванням вище зазначеного показника. Відзначимо, що в подальшому збільшення суми аліментів передбачено з 1 липня і з 1 грудня 2021 року.

Як відомо, гарантований розмір аліментів становить половину від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Таким чином, на дітей до шести років з 1 грудня доведеться платити 961 гривню на місяць, на старших – 1198 гривень.

Економісти, правда, підкреслюють, що гарантовані суми призначаються тільки тим батькам, у яких низький дохід. Якщо ж дохід достатній, то суд може зобов'язати одного з батьків виплачувати як мінімум рекомендовану суму аліментів, яка дорівнює одному прожитковому мінімуму. З 1 грудня для дітей до шести років це 1921 гривня, а для дітей віком від шести до 18 років – 2395 грн.

У разі, якщо дитина після 18 років вчиться, то один з батьків, який не проживає з нею, повинен виплачувати аліменти на період навчання, але, як правило, не довше, ніж до 23 років. Для повнолітніх дітей, які здобувають освіту, гарантований розмір аліментів з 1 грудня 2020 року становитиме 1095 гривень.

Що стосується максимальної суми аліментів, то вона становить 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

При нарахуванні суми аліментів в суді враховується цілий ряд факторів. Серед них – стан здоров'я та матеріальне становище дитини та платника аліментів, наявність у платника інших дітей та непрацездатних родичів, власність і права на неї, витрати і доходи платника.

Велику роль відіграє і кількість дітей. На одну дитину необхідно платити 25% доходу, на двох дітей – 33%, 50% – якщо дітей троє і більше.

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