Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала відвертий кадр з подругою, де вони несподівано розплакалися

Як передає Politeka, зворушливий знімок теледіва розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На фото Регіна позує в білому одязі, вона приобняла за плечі свою подругу. Дівчата ридають, але як виявилося від щастя.

У підписі до знімка Тодоренко зізналася, що щаслива, що у неї є такий друг, як Аліна, у якої, до слова, 18 жовтня день народження.

"Це щастя-плакати з тобою від щастя ❤ ️ ❤️❤️

Моя рідна Аля @alina_astrovskaya_, З Днем Народження🥳, старенька ааааааааааааа) навіть якщо будемо на різних полюсах, навіть якщо на різних планетах, навіть якщо я постарію і виживу з розуму трохи раніше , ти завжди можеш на мене розраховувати, я завжди поруч! Люблю сильно!",- написала вона.

Користувачі мережі не пройшли повз і миттєво відреагували на побачене. Вони відзначили зовні схожість Регіни і подруги, немов сестри.

"Ви так схожі, як сестри", "Ви дивно схожі, як сестрички. Аліну з днем народження! Щастя вам обом! 🌹 🌹 ",- пишуть в мережі.

Як відомо, Регіна Тодоренко-уродженка Одеси, але потім переїхала в РФ, де побудувала свою кар'єру і працює на благо російського шоу-бізнесу. Там вона вийшла заміж за співака Влада Топалова і на початку грудня 2018 року подарувала йому сина, якого назвали Михайлом.

Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко показала підрослого сина Михайла. На фотографії, хлопчина, якому в грудні місяці виповниться 2 роки, позує сидячи в іграшковому автомобілі з маленькою дівчинкою. Обличчя хлопчика задоволене, а у малятка перелякане.

У підписі Регіна назвала свого сина велелюбним дитиною.

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