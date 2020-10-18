Відома модель Келлі Гейл, яка брала участь у показах Victoria's Secret, захопила сміливими кадрами в бікіні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала дуже жаркий знімок. Красуня стояла на тлі моря в тісному купальнику, який обтягнув її пишні груди. Модель була мокрою, на її тілі проглядалися вологі крапельки. Судячи з підпису до фото, вона була в сауні.

Варто відзначити, що виглядала Гейл чудово. На фото можна розгледіти її пружне тіло, спокусливі вигини і рельєфний прес.

"Сауна", - залишила короткий підпис до фото модель.

Всього за півгодини її фото зібрало майже 12 тисяч лайків. У коментарях їй залишили багато позитивних відгуків.

"Смачно", «солодка цукерка», «Вау, Келлі», «ви приголомшлива, Я найбільший ваш іспанський фанат і сподіваюся, що Ви приїдете в гості», «вбиваєш мене», «яке тіло», «приїжджайте в Туреччину», «Королева», "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл запаморочила голову видом в червоному бікіні на мотузочках. Дівчина стояла біля панорамного вікна, демонструючи свою фігуру у всій красі. Волосся у моделі були розпущені. На знімку можна в подробицях розгледіти соковиту фігуру красуні, її пишні груди і плоский животик.

Нагадаємо, що Келлі Гейл потрясла безсоромною позою в мікро-бікіні, фото на межі: "занадто...".

Як повідомляла Politeka, худорлява Келлі Гейл показала насолоду в мікро-бікіні:"Одна на мільйон".

Також Politeka писала, що Келлі Гейл в бікіні на мотузочках показала райський вигляд:"руйнівниця сердець".