Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе і розповіла про рутину

На фото Келлі позувала в червоному бікіні на пірсі. Зірка була без взуття, а на тлі можна побачити водойму. Гейл взялася рукою за волосся, демонструючи Точене тіло, яке практично не було прикрите. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ранкова рутина", - підписала фотографію Келлі.

Фанати поставили понад 22 тисячі лайків і написали коментарі:

"Цілі тіла", "звідки твоє бікіні", " Моя улюблена модель VS-абсолютно натуральна і шикарна! А тренування у неї просто. Спробував більшість з них, результати приголомшливі"," вода холодна", "приголомшлива краса"," чудова"," одна на мільйон, Келлі Гейл"," красива і сексуальна дівчина", " Приголомшлива. Чудово", "ти красива жінка", " Гауд, твоє тіло таке прекрасне, дорога, хочеш зустрітися?". "Швидко годуйте її", "я думаю, що назва, що має ім'я "тіло", має бути передана Келлі, без сумніву".

Повідомлялося, що відома модель і колишній ангел Victoria's Secret Келлі Гейл в міні-бікіні похвалилася формами в розкутій позі.

На знімку Келлі сидить на шкіряному кріслі, ефектно закинувши ноги на пульт управління і піднявши руки. Модель одягла крихітний яскраво-блакитний купальник на тонких бретельках.

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