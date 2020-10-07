Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе на пляжі і розповіла про відпочинок

На фото Келлі здалася в бікіні на мотузочках, влаштувавшись на піску біля води. Красуня спокусливо вигнулася, а волосся залишила розпущеним. Модель рукою зафіксувала голову, а сама дивилася в об'єктив камери. Фотографія вийшла досить спокусливою і жаркою. Про це пишете Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. 

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”relax on the beach”-pose

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""Розслабся на пляжі" - поза", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили 25 тисяч лайків і написали коментарі: 

"Привіт, Келлі, ти чудова", "хай благословить вас Бог", "Моя улюблена модель", "як чудово", " руйнівниця сердець. Ідеальна кольорова поза і красивий купальник", "такий стиліст і красивий", "ти красива любов Хошгеле", "приголомшливо красива жінка", "як прекрасна ціла цукерка","... люблю знімок, красива", "ти майже така ж сексуальна, як твоя мама", "яка чертовски красива".

Повідомлялося, що відома модель і колишній ангел Victoria's Secret Келлі Гейл в міні-бікіні похвалилася формами в розкутій позі.

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🛥

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На знімку Келлі сидить на шкіряному кріслі, ефектно закинувши ноги на пульт управління і піднявши руки. Модель одягла крихітний яскраво-блакитний купальник на тонких бретельках.

Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret в бікіні на мотузочках захопила панорамним видом

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