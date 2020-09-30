Відома модель і колишній ангел Victoria's Secret Келлі Гейл в міні-бікіні похвалилася формами в розкутій позі

На своїй сторінці в Instagram 25-річна красуня виклала пікантне фото, зроблене в капітанській каюті яхти, передає Politeka.net.

На знімку Келлі сидить на шкіряному кріслі, ефектно закинувши ноги на пульт управління і піднявши руки. Модель одягла крихітний яскраво-блакитний купальник на тонких бретельках, який вдало підкреслив всі принади її фігури — підтягнутий животик, нескінченні стрункі ноги і акуратний бюст. Доповнили образ масивні прозорі окуляри і зібране в пучок волосся.

"Найкращий сет, який я коли-небудь бачив!", "Ці ноги🔥 🔥 🔥", "нагадує мені Томмі Лі і Пем Андерсон", "Капітан Кел", "занадто 🔥..😍", "Як бос", "Класні ніжки", "ти надихаєш мене на те, щоб стати моделлю", — пишуть в коментарях захоплені шанувальники.

Раніше Келлі Гейл показала свою фігуру в тренажерному залі. Зірка активно займається спортом, тому її форми набули гарного рельєфу.

У кадрі Келлі постала в помаранчевому спортивному костюмі, який обтягнув її неймовірні форми. Розкішні груди стиснулися під тканиною і трохи визирнули з вирізу.

Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret вбралася в екстремальне міні для гри в теніс.

Як повідомляла Politeka, ангел Victoria's Secret скинула одяг і розбурхала розпусним виглядом в ліжку: "Персик на десерт".

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