Популярна українська співачка Светалана Лобода притулилася до шоумена Артура Пирожкова

18 жовтня відома артистка відзначила 38-річчя, на честь дня народження її привітали багато представників шоу-бізнесу, в тому числі російський шоумен Олександр Ревва, виступаючим під псевдонімом Артур Пирожков, пише Politeka.net.

Артист опублікував спільне фото з Лободою на якому вони позують перед камерою. Світлана вбралася в темне-червоне оксамитове плаття з глибоким декольте і чорним мереживом, а Артур Пирожков позує в костюмі, білій сорочці з метеликом на шиї. Зірка злегка нахилила голову в бік відомого відомого виконавця.

"З Днем народження, Светик!!! Будь щаслива і кохана!!! ❤️Решта по телефону Звон дзвоню на домашній», - підписав знімок Артур Пирожков.

Фоловери приєдналися до привітань у коментарях, а також попросили Скинути номер телефону Світлани Лободи.

"Приєднуюся до привітань!", "Светик конфетик»," Артурчик, скинь номер по братськи🙏", - пишуть в мережі.

Не так давно ми писали, що Світлана Лобода вирішила змінити зачіску.

На фото зірка показала себе в новому образі і запитала фанатів, чи подобається їм зміни в її зовнішності.

Світлана зробила селфі, на якому позувала в чорній облягаючій кофті з оголеним плечем, під яку вирішила не надягати бюстгальтер. Вона злегка прикрила волоссям одну частину яскраво нафарбованого обличчя.

Нагадаємо, що Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті.