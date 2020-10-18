Популярна українська співачка Светалана Лобода притулилася до шоумена Артура Пирожкова
18 жовтня відома артистка відзначила 38-річчя, на честь дня народження її привітали багато представників шоу-бізнесу, в тому числі російський шоумен Олександр Ревва, виступаючим під псевдонімом Артур Пирожков, пише Politeka.net.
Артист опублікував спільне фото з Лободою на якому вони позують перед камерою. Світлана вбралася в темне-червоне оксамитове плаття з глибоким декольте і чорним мереживом, а Артур Пирожков позує в костюмі, білій сорочці з метеликом на шиї. Зірка злегка нахилила голову в бік відомого відомого виконавця.
"З Днем народження, Светик!!! Будь щаслива і кохана!!! ❤️Решта по телефону Звон дзвоню на домашній», - підписав знімок Артур Пирожков.
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Фоловери приєдналися до привітань у коментарях, а також попросили Скинути номер телефону Світлани Лободи.
"Приєднуюся до привітань!", "Светик конфетик»," Артурчик, скинь номер по братськи🙏", - пишуть в мережі.
Не так давно ми писали, що Світлана Лобода вирішила змінити зачіску.
На фото зірка показала себе в новому образі і запитала фанатів, чи подобається їм зміни в її зовнішності.
Світлана зробила селфі, на якому позувала в чорній облягаючій кофті з оголеним плечем, під яку вирішила не надягати бюстгальтер. Вона злегка прикрила волоссям одну частину яскраво нафарбованого обличчя.
Нагадаємо, що Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою.
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.
Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті.