Популярная украинская певица Светалана Лобода прижалась к шоумену Артуру Пирожкову

18 октября известная артистка отметила 38-летие, в честь дня рождения ее поздравили много представителей шоу-бизнеса, в том числе российский шоумен Александр Ревва, выступающим под псевдонимом Артур Пирожков, пишет Politeka.net.

Артист опубликовал совместное фото с Лободой на котором они позируют перед камерой. Светлана нарядилась в темное-красное бархатное платье с глубоким декольте и черным кружевом, а Артур Пирожков позирует в костюме, белой рубашке с бабочкой на шее. Звезда слегка наклонила голову в сторону известного известного исполнителя.

«С Днём рождения, Светик!!! Будь счастлива и любима!!! ❤️Остальное по телефону 📞Звоню на домашний», - подписал снимок Артур Пирожков.

Фоловеры присоединились к поздравлениям в комментариях, а также попросили скинуть номер телефона Светланы Лободы.

«Присоединяюсь к поздравлениям!», «Светик конфетик», «Артурчик, скинь номер по братски 🙏», - пишут в сети.

Не так давно мы писали, что Светлана Лобода решила сменить прическу.

На фото звезда показала себя в новом образе и спросила фанатов, нравится ли им перемены в ее внешности.

Светлана сделала селфи, на котором позировала в черной облегающей кофте с оголенным плечом, под которую решила не надевать бюстгальтер. Она слегка прикрыла волосами одну часть ярко накрашенного лица.

Напомним, что Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте.