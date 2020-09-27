Відома московська модель Альона Преснякова, яка є невісткою Алли Пугачової, блиснула ангельським личком у новій фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото. Дівчина позувала в білій короткій сукні, яка, до того ж, була дуже пишною. Преснякова сиділа, підібгавши коліна і трохи нахилившись вперед. Юна красуня оголила свої ніжні плечі, спину і стрункі ніжки в чоботях. Виглядала дівчина на всі 100%. Червона помада додала образу пікантності і жіночності. Чоловік Альони, онук примадонни Микита Пресняков точно буде в захваті від такого образу.

За годину пост Преснякової оцінило понад 1,5 тисячі осіб. Поставила лайк під фото мама Микити Преснякова, відома співачка Крістіна Орбакайте. Шанувальники моделі написали їй масу компліментів.

"Альона, ви дуже красива!", "Альона, ти прекрасна!", "Ви дуже стильна", "красуня", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Преснякова разом з Микитою виступила на весіллі у друзів. Парочка вирішила переспівати знамениту пісню Zombie групи The Cranberries. Сама Альона була одягнена в білу коротку сукню, а її чоловік - в строгий фрак.

Нагадаємо, що Альона Преснякова в зухвалому міні зганьбилася на весіллі: "і цю на сцену, а ще три малолітки на підході".

Як повідомляла Politeka, Альона Преснякова роздражнила молодим тілом в тісному топі, гарячі кадри: пощастило Преснякову.

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