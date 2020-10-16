Телеведуча і учасниця шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут розповіла, чому вона перейшла з "Нового каналу" на "1+1"

Як пише Politeka.net, про це телеведуча розповіла в інтерв'ю Анатолію Анатолічу в програмі «Зе Інтерв'юєр». Ольга зазначила, що перейти на «1+1» була не її ідея, проте вона вже була готова до того, щоб піти з «Нового каналу».

"Мені було важко працювати з піар-відділом, там з'явилися люди, які робили неприємності мені", - зазначила Ольга.

Вона розповіла, як під час зйомки в проекті «Війна світів» її підставив піар-відділ. Співробітники вибрали для журналу обкладинку, на якій шеф-кухар Арам Мнацаканов тримав на інтимному місці гармату, з якої в бік Фреймут вилітало щось біле. Телеведуча зазначила, що відразу було зрозуміло, що мається на увазі. Їй це було неймовірно неприємно і боляче. І вона відправила посил Всесвіту.

"І я кажу: Господи, спаси мене від цього "Нового каналу", від цього безглуздого піару, від цієї шайки. Тому що, ну що я буду сваритися з ними? Чим більше ти сваришся, тим гірше вони тобі роблять", - пояснила Фреймут.

Після цього інциденту вона отримала запрошення на роботу від "1+1". Так як була образа на "Новий канал", вона погодилася на це запрошення.

Нагадаємо, що Фреймут після розгромної критики з'явилася з новим партнером для "Танців з зірками":"Ілля кудись пропав".

Як повідомляла Politeka, Фреймут розпалила баталії на "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що Ольга Фреймут зізналася на "Танцях з зірками" в фатальній помилці.