Українська співачка Міша Романова, екс-солістка гурту "ВІА Гра", підкорила мережу неймовірно жіночним образом

Як відомо, група "ВІА Гра" завжди була знаменита красивими учасницями, які були в кожному з її складів. Однією з них є ефектна блондинка Міша Романова, яка покинула колектив ще в 2018 році. Зараз вона активно розвиває свою сторінку в Instagram і радує шанувальників яскравими, а часто і досить відвертими знімками, передає Politeka.net

На останніх знімках Міша була одягнена в червону сукню з глибоким вирізом на грудях і мереживом. Ніжна тканина чуттєво облягала пишний бюст артистки. Знаменитість присіла на диван і сперлася на подушку, попозувавши перед камерою. 30-річна зірка з хвилястим укладанням і яскравим макіяжем виглядала чарівно.

Зовнішній вигляд красуні дуже сподобався її шанувальникам, вони обсипали Романову похвалами і компліментами в коментарях.

"Неймовірна красуня", "Королева", "Обидві шикарні", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Міша Романова попозувала біля басейну в чорному незвичайному купальнику, який дуже вдало підкреслив розкішний бюст знаменитості.

Видно, що до цього вона скупалася в басейні, так як її волосся і тіло були вологі від води.

Нагадаємо, що Міша Романова запаморочила голову ніжною красою:»дружина мільйонера".

Як повідомляла Politeka, Міша Романова вивалила бюст в" тісній "сукні:" намагаєтеся бути схожою на світлу Лободу, але...".

Також Politeka писала, що гаряча Міша Романова В боді і" сіточці "блиснула неприкритим бюстом:"здалося, Тіна".