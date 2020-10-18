Молоденька співачка з латиноамериканським корінням Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала нові кадри

Серію цікавих знімків висхідна зірка виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Мішель Андраде всього 23 роки, але її ніжний голос і яскрава краса вже допомогли їй отримати визнання у широкої аудиторії.

На фото дівчина показала, як проходять її репетиції на сцені, на одному зі знімків навіть можна побачити її продюсера Потапа.

Так, Мішель позувала в короткій спідниці, чорній водолазці і шкіряній куртці, на ноги взула масивні черевики на підборах. Дівчина була з мікрофоном.

«Пацани, я намагалася знайти там, де ми всі добре виглядаємо, але поступіться дамі🥰 😌», - написала співачка.

Раніше ми писали, що співачка Мішель Андраде посвітила дивовижною фігурою в крихітному купальнику.

На фотографії Андраде позує в крихітному купальнику, ефектно присівши на камеру. Образ красуня доповнила ідеальним макіяжем і манікюром. На задньому тлі видніється стілець. Руками при цьому красуня тримається за поручень.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".

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