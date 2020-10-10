Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі захопила хижою красою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси в Instagram з'явилося архівне фото із зіркою, на якому вона постала в досить незвичному образі. Красуня була одягнена в сукню, яка більше нагадувала ночнушку. Прозорі вставки на вбранні чергувалися з вишивкою. Воно ідеально сіло на фігурку зірки, підкресливши найвидатніші місця.

Джолі розляглася на підлозі, зігнувши одну ногу. Красуня засвітила оголену ноги і всю зону декольте, адже сукня виявилася вельми відвертою. Волосся голлівудської діви було зачесано назад. Сама вона відсторонено дивилася в підлогу.

За кілька годин фанати залишили під фото майже 35 тисяч лайків. У самої Джолі немає аккаунта в Instagram, тому шанувальникам не залишається нічого, крім як насолоджуватися її старими фото на фан-сторінках.

"Неможливо зрадити тебе", "мила крихітка", «моє серце», «Супер», "вогонь", " Вау, Анджеліна! Як ти можеш бути такою красивою і неймовірно спокусливою?", "Виглядає так чудово і гаряче, ангел», "дика троянда", «Красива», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося фото, на якому оголена Джолі позувала перед камерою, демонструючи своїх численні татуювання.

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