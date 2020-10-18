Популярна українська співачка Світлана Лобода 18 жовтня відзначає день народження, їй виповнилося 38 років
З такої урочистої нагоди знаменитість залізла у ванну з келихом шампанського і похвалилася величезним букетищем троянд.
Так, на своїй сторінці в Instagram іменинниця розмістила серію знімків, на яких зображена в купальнику, суцільно розшитому бісером. Шию артистки прикрашають ланцюжки і прикраси, які сяють і переливаються.
"Сьогодні я щаслива, як ніколи
І нехай це почуття триватиме якомога довше!
У мене є все про що я мріяла... і навіть більше
У мене є ви, ваша любов,
обожнювана сім'я
У меня есть ты...
З любов'ю і вдячністю
Ваша lo❤️ " » - підписала вона.
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Шанувальники із захопленням коментують провокаційні фотографії і вітають співачку з днем народження.
" Спасибі за те, що ви просто є...❤️
З Днем народження, моя найбільша любов!",
"Днем Народження!!!!😍❤️.Ми вас теж безмежно любимо❤️❤️",
"Не ну ви красуня звичайно, тільки мене хвилює питання, яким краном вам підняли ці троянди 😂 😂 ",
"Монро нашого часу😻❤️",
"Королева", - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Світлана Лобода здивувала користувачів мережі незвичайним чином.
Так, на нових кадрах у своєму Instagram артистка продемонструвала вельми несподівану зачіску.
На новому фото Світлана вирішила показати, який образ вибрала для польоту в літаку. Зірка опублікувала яскравий знімок, на якому вона сидить біля вікна літака в чорній сорочці з рюшами. Співачка досить посміхається і рукою підтримує підборіддя.
Нагадаємо, що Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою.
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.
Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті.