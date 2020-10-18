Популярна українська співачка Світлана Лобода 18 жовтня відзначає день народження, їй виповнилося 38 років

З такої урочистої нагоди знаменитість залізла у ванну з келихом шампанського і похвалилася величезним букетищем троянд.

Так, на своїй сторінці в Instagram іменинниця розмістила серію знімків, на яких зображена в купальнику, суцільно розшитому бісером. Шию артистки прикрашають ланцюжки і прикраси, які сяють і переливаються.

"Сьогодні я щаслива, як ніколи

І нехай це почуття триватиме якомога довше!

У мене є все про що я мріяла... і навіть більше

У мене є ви, ваша любов,

обожнювана сім'я

У меня есть ты...

З любов'ю і вдячністю

Ваша lo❤️ " » - підписала вона.

Шанувальники із захопленням коментують провокаційні фотографії і вітають співачку з днем народження.

" Спасибі за те, що ви просто є...❤️

З Днем народження, моя найбільша любов!",

"Днем Народження!!!!😍❤️.Ми вас теж безмежно любимо❤️❤️",

"Не ну ви красуня звичайно, тільки мене хвилює питання, яким краном вам підняли ці троянди 😂 😂 ",

"Монро нашого часу😻❤️",

"Королева", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода здивувала користувачів мережі незвичайним чином.

Так, на нових кадрах у своєму Instagram артистка продемонструвала вельми несподівану зачіску.

На новому фото Світлана вирішила показати, який образ вибрала для польоту в літаку. Зірка опублікувала яскравий знімок, на якому вона сидить біля вікна літака в чорній сорочці з рюшами. Співачка досить посміхається і рукою підтримує підборіддя.

Нагадаємо, що Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті.