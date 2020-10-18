В Україні стрімко дорожчатиме тарифи на опалення та воду

Такий прогноз озвучили експерти "Buid порталу".

Фахівці вважають, що підвищення не відбулося тільки через прийдешні вибори в Україні.

"Перед місцевими виборами підвищення тарифів цього року можуть і не проводити. Або, принаймні, відкласти це рішення до Нового року", - заявив один з експертів.

Експерти впевнені, що до кінця року газ подорожчає десь на 200 доларів за тисячу "кубів".



"Тобто ціна буде нижче 6 тис. грн. І навіть на наступний рік я не бачив прогнозів зростання ціни на газ до 7-8 тис.грн за тисячу кубометрів", – пояснив експерт.

Раніше ми писали, що з початком осені в Україні почалося стрімке зростання цін. Згідно з прогнозами економістів, до кінця 2020 року ціни будуть рости ще швидше, ніж вони виросли у вересні.

Відзначається, що у вересні ціни на промтовари піднялися на 1,1%. Середні ціни на продукти харчування трохи знизилися за рахунок того, що подешевшали овочі і фрукти, які традиційно зменшують в ціні в цей період.

Також ми повідомляли, що згідно з прогнозом аналітика Єгора Комова вартість газу вже в грудні може підскочити до семи гривень, проти нинішніх 5,4 грн. Нова ціна є меншою, ніж в минулому році, але українці її відчують, адже платити доведеться більше.

Нагадаємо, що українців чекає новий неприємний сюрприз, що подорожчає цього разу.

Як повідомляла Politeka, опалювальний сезон стартував, тарифи зачаїлися перед божевільним стрибком.

Також Politeka писала, що Долар по 7 гривень, з'явився неймовірний курс валют.