Популярна співачка і актриса Аліна Гросу, яка розлучилася зі своїм чоловіком, показала нове фото у своєму мікроблозі

Не так давно 25-річна артистка пережила шлюборозлучний процес зі своїм чоловіком Олександром Комковим. Однак незважаючи на розставання, Гросу не сумує і зараз щосили займається своєю сольною кар'єрою.

Також Аліна вирішила поділитися з шанувальниками новим селфі на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

З пишними розпатланими локонами і макіяжем знаменитість виглядала немов лялька.

"100 років не було тут селфі😁 а ні, були..але ще парочку виставлю))», - написала вона.

У коментарях фанати почали обговорювати зовнішній вигляд співачки. Від них не вислизнуло, що на одному з фото Аліна Гросу виглядає якоюсь сумною, у фоловерів напросилося питання: "Чи не плаче вона?»

Раніше ми повідомляли, що Аліна Гросу стала гостею Катерини Осадчої в програмі" Світське життя " і опублікувала спільні фото зі зйомок.

На знімках виконавиця відображена в яскравій червоній сукні в білий горошок і червоних туфельках на високих підборах. Дівчина зробила собі пишну зачіску, зачесавши волосся назад. Катерина Осадча для програми вбралася в сріблясте плаття і підібрала туфлі під тон, а на голову начепила мініатюрну капелюшок - цей атрибут вже давно став візитною карткою телеведучої.

Нагадаємо, що Гросу здивувала різкою зміною іміджу після розлучення, кадри в новому образі:»схожа на Віру Брежнєву".

Як повідомляла Politeka, біда у Гросу, у весільній сукні та фаті оголосила сумну новину: "Спочивай з миром...".

Також Politeka писала, що Гросу після розлучення вилила душу, Відверті слова:»з тобою я буду, скільки побажаю".