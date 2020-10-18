Популярна певица и актриса Алина Гросу, которая развелась со своим супругом, показала новое фото в своем микроблоге

Не так давно 25-летняя артистка пережила бракоразводный процесс со своим супругом Александром Комковым. Однако несмотря на расставание, Гросу не унывает и сейчас вовсю занимается своей сольной карьерой.

Также Алина решила поделиться с поклонниками новым селфи на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

С пышными растрепанными локонами и макияжем знаменитость выглядела словно кукла.

«100 лет не было здесь селфи😁 А нет, были..но ещё парочку выставлю))», - написала она.

В комментариях фанаты принялись обсуждать внешний вид певицы. От них не ускользнуло, что на одном из фото Алина Гросу выглядит какой-то грустной и печальной, у фоллеров напросился вопрос: «Не плачет ли она?»

Ранее мы сообщали, что Алина Гросу стала гостьей Екатерины Осадчей в программе "Светская жизнь" и опубликовала совместные фото со съемок.

На снимках исполнительница запечатлена в ярком красном платье в белый горошек и красных туфельках на высоких каблуках. Девушка сделала себе пышную прическу, зачесав волосы назад. Екатерина Осадчая для программы нарядилась в серебристое платье и подобрала туфли под тон, а на голову нацепила миниатюрную шляпку - этот атрибут уже давно стал визитной карточкой телеведущей.

Напомним,что Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».

Как сообщала Politeka, беда у Гросу, в свадебном платье и фате объявила печальную новость: "Покойся с миром...".

Также Politeka писала, что Гросу после развода излила душу, откровенные слова: «С тобой я буду, сколько пожелаю».