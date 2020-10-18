53-річний російський співак Філіп Кіркоров ніжно притулився до квітучої Світлани Лободи
Як передає Politeka.net, спільне фото з артисткою співак опублікував на своїй сторінці в Instagram. Філіп привітав красуню з днем народження, супроводивши пост побажаннями.
"Superstar @lobodaofficial, happy birthday! Бажаю завжди залишатися справжньою королевою краси і мудро правити своїм життям! Бажаю любові і уваги, вишуканості і чарівності, сміливості і гордості, розкоші і удачі. Якими б не були неймовірними твої плани-нехай всі здійсняться!",- залишив зворушливе привітання Кіркоров.
За годину пост зірки зібрав понад 8 тисяч лайків. У коментарях Кіркорову залишили масу позитивних відгуків.
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"Філіп, як же красиво ви завжди пишите привітання!", "Ви найкращий, чуйний і Уважний Друг з усього нашого шоу-бізнесу", "Філіп, ви на тлі Світлани виглядаєте дуже молодо і натурально!", "Супер зірка!", "Блін пощастило він Лободу за талію тримає", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, 18 жовтня Лободі виповнилося 38 років. На спільному фото з Кіркоровим красуня блиснула екстремальним декольте до пояса. Співачка ніжно притулилася до поп-короля, а він обійняв її за талію.
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