Популярний російський співак Філіп Кіркоров звернувся до прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова на честь свята

Зірка опублікував хвалебний пост на адресу представників влади на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Там же він виклав спільне фото з найближчим соратником Володимира Путіна.

На знімку Філіп Кіркоров позує в обнімку з Дмитром Пєсковим поруч з сервантом і напоями. Поп-король одягнув чорний світшот із зображенням револьверів і троянд, а також сині джинси. Його супутник вбрався в сірі штани і картату сорочку. Співак зобразив задоволену посмішку.

В описі він озвучив різні побажання до іменинника в запобігливому стилі, хоча звернувся до Дмитра на "ти". Примітно, що Філіп Кіркоров згадав "велику людину" і соратника Пєскова, явно натякаючи на Володимира Путіна.

Багато користувачів соцмережі в коментарях дорікнули зірку за такі слова на адресу політиків:

"Був такий Ястржембський... це був справжній прес секретар, завжди зібраний, з дуже мудрим поглядом на все... А зараз такі не потрібні... зараз у пошані ось такі прес секретарі з чолочкою як у папуги Кеші..."; "Айййй Філіп аййй хорооооооош глибше тільки Тіматі мовою встромився влади 😂"; "Ой, скільки солодощей, єлейний ви наш"; "Підлабузник! Краще б Вірменії допоміг!"; "Ох, як лизнув"; " він грабує народ разом зі своїм ватажком, а йому таке полум'яне привітання, ганьба, Пилип!".

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