Король поп-сцени Філіп Кіркоров показав, як проводить вільний час
Нові знімки він опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Так, російський виконавець навідався в Театр МДМ, де подивився мюзикл "Шахи", який тривав майже три години.
Найцікавіше, що Філіпа Кіркорова в театрі всіляко "розважала" його улюблениця Анастасія Стоцька, у якої була одна з головних ролей в мюзиклі.
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"Ну що ж? Сьогодні насолоджуємося "першою партією" разом з прототипом головного героя Радянського шахіста - Великим Анатолієм Карповим. Довгоочікувана прем'єра мюзиклу від Дмитра Богачова в театрі МДМ в головній ролі з моєю улюбленою Стоцькою - це, звичайно, гідно! Враховуючи, ситуацію в культурному світі столиці. "Не можна недооцінювати пішака, вона обов'язково стане ферзем!» ,- йдеться у підписі до публікації.
Філіп Кіркоров також опублікував спільний знімок з улюбленицею Анастасією Стоцькою, на якому він буквально світиться від щастя.
"Народ дохне як мухи. А блаженні всі тусуються. Одних без масок з театрів виганяють, а блаженним закон не писаний!", "Філіп Ви з Катею так приголомшливо елегантно виглядаєте в червоно чорному"," Прекрасного вечора Вам Філіп!", "Філька як лякало", "Шикарні"," виглядаєте прекрасно"," Даву забув взяти з собою", " класна подія, прекрасний образ!", "Красунчики", - відреагували на публікацію фанати в коментарях.
Раніше ми розповідали, як Філіп Кіркоров приголомшив кадрами з Давою під час відпочинку в Криму. Зірки каталися на атракціонах і позували на тлі узбережжя у Форосі.
"Традиційні" кримські " сюжети. Показав Даві cover # язатебяумру через роки... Настрій на п'ятницю: встигнути все! Моє життя як атракціон. Втім як завжди-бери від життя все! Але завжди подумайте, чи донесете?..",- підписав фото Філіп.
Нагадаємо, що розв'язний Кіркоров пішов у відрив з престарілими долиною і Газмановим
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