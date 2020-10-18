Це далеко не перший схожий випадок

ПриватБанк без будь-якого роз'яснення відмовляється співпрацювати з клієнтами

Про це у своєму відгуку на порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка Валерія.

За словами жінки, їй прийшло повідомлення і ПриватБанк запропонував нібито переоформити банківську карту.

Однак, після того, як клієнтка звернулася до відділення, співробітники ПриватБанку відмовили їй у співпраці.

"Банк надіслав смс про необхідність отримання нової карти, так як стара закінчується. У відділенні банку мені відмовили у видачі нової картки і повідомили, що банк розірвав договір співпраці в односторонньому порядку. Оператор 3700 підтвердив дане рішення без пояснення такого рішення. Оператор в чаті також", - розповіла клієнтка в негативному відгуку.

Їй порадили написати скаргу на Центральне відділення ПриватБанку в Дніпрі.

"Порадив направити лист до Дніпра для з'ясування причини. Онлайн заявку на повторний розгляд питання відмовили. Повна маячня і незрозумілі дії з боку співробітників банку", - додала Валерія у відгуку на Мінфіні.

"Добрий ранок! Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати вас одразу повідомлять…", - відповів на скаргу представник банку.

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