Британська модель Демі Роуз, яку ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян" похвалилася пікантним кадром

Як передає Politeka.net, спекотний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі не дає нудьгувати своїм шанувальникам - спокусливі образи модель кожен раз збирають безліч захоплених відгуків.



Цього разу Роуз похвалилася перед своєю аудиторією неосяжними формами.

Підібравши потрібний ракурс і одягнувшись в леопардову накидку і бікіні, модель у всій красі продемонструвала своє тіло.

Демі Роуз не можна назвати класичною топ-моделлю: її параметри далекі від загальноприйнятих 90-60-90, та й зріст дівчини аж ніяк не 180 сантиметрів. Низькоросла Демі - володарка пишних форм і тонкої талії. Однак це не завадило їй досягти успіху не тільки в модельному світі, але і в Інтернет-просторі.

Раніше Демі Роуз записала сторіз, представивши в чорно-білому купальнику. Модель підняла камеру на себе, щоб продемонструвати апетитний вигляд зверху, як можна краще.

Тканина навряд чи утримувала пишні груди, від якої не можна було відірвати погляду. Також Роуз одягла білосніжні плавки, які підкреслили її тонку талію.

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