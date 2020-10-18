Українська зірка Тіна Кароль розповіла, як зважилася на відчайдушний крок

Відверту заяву вона зробила під час зйомок шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

Так, співачка Тіна Кароль зізналася, як вона зважилася залізти в смітник.

З'ясувалося, що зірка зважилася піти на відчайдушний крок заради мистецтва і нового кліпу.

"Я рилася в смітнику. На це дивилися люди і знімали на камери", - розповіла Тіна Кароль під час шоу "Хто зверху?".

Щоб додати в Музичний кліп природності, співачці довелося відмовитися від гриму і пишної зачіски. А у відеоролику Тіна Кароль намагалася передати глядачам історію зради і болю розлуки з коханою людиною.

"Тоді кліп вийшов незвичайним. Рада, що змогла переконати всіх зняти саме так. Ми взагалі відмовилися від павільйонних зйомок. Знімали тільки на міському звалищі", - поділилася спогадами Тіна Кароль.

Раніше ми вже розповідали, що Тіна Кароль вбила наповал новим образом під час зйомок шоу "Хто зверху?".

У шоу Зірка з'явилася в тонкій сукні, що підкреслює фігуру з глибоким декольте і тонкими бретельками. Ведуча проекту Леся Нікітюк навіть встигла зробити співачці яскравий комплімент, назвавши її улюбленою виконавицею і згадавши при цьому Дана Балана, з яким Тіні Кароль приписують бурхливий роман ще з минулого року.

Однак, по всій видимості це був лише сценічний флірт заради залучення публіки.

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