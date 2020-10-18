Співоча телеведуча з Росії Ольга Бузова з'явилася перед публікою в екстравагантному вбранні
Провокаційні знімки артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram, де зібрала багатомільйонну аудиторію, передає Politeka.net.
Днями Бузова відвідала зіркову прем'єру мюзиклу під назвою «Шахи».
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Для цього заходу вона вибрала екстравагантний образ: вона одягла ультракоротку оксамитову сукню чорного кольору з масивними рукавами і крислатий капелюх. Свій образ вона доповнила маленькою сріблястою сумочкою і величезними сережками.
«Ну що, обговоримо мене👸 🏻 Мій кожен хід завжди несподіванка Для свого виходу, на головну театральну прем'єру - мюзикл шахи я вибрала елегантний чорний образ 🖤
Як вам? ♟ 🖤 ",- написала Ольга Бузова.
Треба сказати, що телеведуча виглядала досить стильно, що не змогли не помітити її шанувальники.
За годину її публікація зібрала величезну кількість лайків-понад 200 тисяч.
"Оля, ти красуня🔥 🔥", "Прекрасна", "Дуже йде", "Образ гармата"- захопилися в коментарях.
До цього ми повідомляли, що Бузова записала відео разом з німецьким модельєром і засновником компанії Phillip Plein International Group, Філіпом Плейн.
Ольга мило поспілкувалася з відомим німцем і подарувала йому свій диск пісень. Зірка трохи поговорила з дизайнером англійською.
Для свого виходу російська зірка вибрала коротеньку шкіряну сукню. Талію підкреслив пояс. Також на зірці були чорні ботфорти і чорні колготки, обтягнули її стрункі ніжки.
Зірка також позувала в перуці з довгого волосся.
Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".
Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".
Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".