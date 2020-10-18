Співоча телеведуча з Росії Ольга Бузова з'явилася перед публікою в екстравагантному вбранні

Провокаційні знімки артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram, де зібрала багатомільйонну аудиторію, передає Politeka.net.

Днями Бузова відвідала зіркову прем'єру мюзиклу під назвою «Шахи».

Для цього заходу вона вибрала екстравагантний образ: вона одягла ультракоротку оксамитову сукню чорного кольору з масивними рукавами і крислатий капелюх. Свій образ вона доповнила маленькою сріблястою сумочкою і величезними сережками.

«Ну що, обговоримо мене👸 🏻 Мій кожен хід завжди несподіванка Для свого виходу, на головну театральну прем'єру - мюзикл шахи я вибрала елегантний чорний образ 🖤

Як вам? ♟ 🖤 ",- написала Ольга Бузова.

Треба сказати, що телеведуча виглядала досить стильно, що не змогли не помітити її шанувальники.

За годину її публікація зібрала величезну кількість лайків-понад 200 тисяч.

"Оля, ти красуня🔥 🔥", "Прекрасна", "Дуже йде", "Образ гармата"- захопилися в коментарях.

До цього ми повідомляли, що Бузова записала відео разом з німецьким модельєром і засновником компанії Phillip Plein International Group, Філіпом Плейн.

Ольга мило поспілкувалася з відомим німцем і подарувала йому свій диск пісень. Зірка трохи поговорила з дизайнером англійською.

Для свого виходу російська зірка вибрала коротеньку шкіряну сукню. Талію підкреслив пояс. Також на зірці були чорні ботфорти і чорні колготки, обтягнули її стрункі ніжки.

Зірка також позувала в перуці з довгого волосся.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".