Поющая телеведущая из России Ольга Бузова появилась перед публикой в экстравагантном наряде

Провокационные снимки артистка разместила на своей странице в Инстаграм, где собрала многомиллионную аудиторию, передает Politeka.net.

На днях Бузова посетила звездную премьеру мюзикла под названием «Шахматы».

Для этого мероприятия она выбрала экстравагантный образ: она надела ультракороткое бархатное платье черного цвета с массивными рукавами и широкополую шляпу. Свой образ она дополнила маленькой серебристой сумочкой и огромными серьгами.

«Ну что, обсудим меня👸🏻 Мой каждый ход всегда неожиданность Для своего выхода, на главную театральную премьеру - мюзикл Шахматы я выбрала элегантный чёрный образ 🖤

Как вам? ♟🖤», - написала Ольга Бузова.

Надо сказать, что телеведущая выглядела весьма стильно, что не смогли не заметить ее поклонники.

За час ее публикация собрала огромное число лайков – свыше 200 тысяч.

«Оля, ты красотка🔥🔥», «Прекрасна», «Очень идет», «Образ пушка»

- восхитились в комментариях.

До этого мы сообщали, что Бузова записала видео вместе с немецким модельером и основателем компании Phillip Plein International Group, Филиппом Плейном.

Ольга мило пообщалась с известным немцем и подарила ему свой диск песен. Звезда немного поговорила с дизайнером на английском.

Для своего выхода российская звезда выбрала коротенькое кожаное платье. Талию подчеркнул пояс. Также на звезде были черные ботфорты и черные колготки, обтянувшие ее стройные ножки.

Звезда также позировала в парике из длинных волос.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".