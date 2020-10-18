Поющая телеведущая из России Ольга Бузова появилась перед публикой в экстравагантном наряде
Провокационные снимки артистка разместила на своей странице в Инстаграм, где собрала многомиллионную аудиторию, передает Politeka.net.
На днях Бузова посетила звездную премьеру мюзикла под названием «Шахматы».
Новая беда у Наташи Королевой, после измен Тарзана певица решилась на отчаянный шаг: "Берегите себя!"
Доллар перед выборами поразит украинцев: стало известно, что будет с курсом, "гривна продолжит..."
Сияющая Ани Лорак в цветах сообщила радостную новость, Каменских не сдержалась: «Поздравляю!»
С курсантом, потерявшим своих сокурсников в катастрофе АН-26, произошло чудо: "бывает один на миллион"
Для этого мероприятия она выбрала экстравагантный образ: она надела ультракороткое бархатное платье черного цвета с массивными рукавами и широкополую шляпу. Свой образ она дополнила маленькой серебристой сумочкой и огромными серьгами.
«Ну что, обсудим меня👸🏻 Мой каждый ход всегда неожиданность Для своего выхода, на главную театральную премьеру - мюзикл Шахматы я выбрала элегантный чёрный образ 🖤
Как вам? ♟🖤», - написала Ольга Бузова.
Надо сказать, что телеведущая выглядела весьма стильно, что не смогли не заметить ее поклонники.
За час ее публикация собрала огромное число лайков – свыше 200 тысяч.
«Оля, ты красотка🔥🔥», «Прекрасна», «Очень идет», «Образ пушка»
- восхитились в комментариях.
До этого мы сообщали, что Бузова записала видео вместе с немецким модельером и основателем компании Phillip Plein International Group, Филиппом Плейном.
Ольга мило пообщалась с известным немцем и подарила ему свой диск песен. Звезда немного поговорила с дизайнером на английском.
Для своего выхода российская звезда выбрала коротенькое кожаное платье. Талию подчеркнул пояс. Также на звезде были черные ботфорты и черные колготки, обтянувшие ее стройные ножки.
Звезда также позировала в парике из длинных волос.
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".