Український кухар і переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом пасти болоньєзе
Як передає Politeka.net, покроковий рецепт приготування він показав на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Ось вирішив згадати класичний рецепт пасти болоньєзе. Її смак такий різноманітний і насичений, важко стримати себе, щоб не з'їсти потрійну порцію. Поєднання фаршу з беконом, молоко і червоне вино - три прості кроки, які допоможуть зробити блюдо просто ідеальною!",- поділився Клопотенко у підписі до відео.
Для приготування соусу болоньєзе вам знадобиться:
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- 300 г яловичої м'якоті;
- 150 г свинячої грудинки / бекону;
- 1 морква;
- 2 стебла селери;
- 1 цибулина;
- 300 г томатів у власному соку;
- 100 мл червоного сухого вина;
- 200 мл молока 2-3 ст. л. оливкової олії;
- Сіль, перець.
Для тесту:
- 400 г борошна;
- 4 яйця;
- 4-5 ст. л. оливкової олії;
- 1-2 ст. л. води;
- 1 ч. л. солі.
Для початку потрібно приготувати тісто: з'єднайте 400 г борошна, 1 ч.л. солі, 4 яйця і 4-5 ст. л. оливкової олії. В процесі замішування при необхідності долийте 1-2 ст.л. води. У фуд-процесор висипте 300 г томатів Пілате або томатів у власному соку.
Для м'ясорубки наріжте 300 г м'якоті яловичини невеликими шматочками, які зручно закидати в м'ясорубку.
Замішане тісто для пасти тонко розкатайте за допомогою спеціальної насадки кухонної машини. Цілком можна розкачати тісто вручну качалкою.
Поверніть пласт тесту в рулетик, присипавши борошном, щоб пласти не злиплися. Наріжте смужками, регулюючи товщину за своїм бажанням.
Для соусу болоньєзе наріжте кубиками 150 г грудинки і 1 цибулину. Далі приблизно такими ж кубиками наріжте 2 стебла селери і 1 моркву. На сковороду відправте кубики бекону і підрум'яньте їх на 2-3 ст.л. оливкової олії.
Додайте кубики моркви, цибулі і стебла селери. Готуйте 3-4 хвилини всі овочі. Потім додайте в сковороду фарш, при постійному перемішуванні підрум'яньте 1-2 хвилини. Влийте 100 мл червоного вина і випарюйте його протягом 1-2 хвилин.
Далі влийте томатне пюре. Гасіть 20-30 хвилин. Доведіть смаку сіллю і перцем. В кінці приготування влийте 200 мл молока і тушкуйте ще 5-7 хвилин. Пасту варіть в підсоленій воді протягом 2-х хвилин, не більше. Візьміть до уваги, що на 1 л води необхідно брати 10 г солі. Відварену пасту викладіть на порційну тарілку і щедро додайте соус болоньєзе.
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