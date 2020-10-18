Український кухар і переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом пасти болоньєзе

Як передає Politeka.net, покроковий рецепт приготування він показав на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Ось вирішив згадати класичний рецепт пасти болоньєзе. Її смак такий різноманітний і насичений, важко стримати себе, щоб не з'їсти потрійну порцію. Поєднання фаршу з беконом, молоко і червоне вино - три прості кроки, які допоможуть зробити блюдо просто ідеальною!",- поділився Клопотенко у підписі до відео.

Для приготування соусу болоньєзе вам знадобиться:

300 г яловичої м'якоті;

150 г свинячої грудинки / бекону;

1 морква;

2 стебла селери;

1 цибулина;

300 г томатів у власному соку;

100 мл червоного сухого вина;

200 мл молока 2-3 ст. л. оливкової олії;

Сіль, перець.

Для тесту:

400 г борошна;

4 яйця;

4-5 ст. л. оливкової олії;

1-2 ст. л. води;

1 ч. л. солі.

Для початку потрібно приготувати тісто: з'єднайте 400 г борошна, 1 ч.л. солі, 4 яйця і 4-5 ст. л. оливкової олії. В процесі замішування при необхідності долийте 1-2 ст.л. води. У фуд-процесор висипте 300 г томатів Пілате або томатів у власному соку.

Для м'ясорубки наріжте 300 г м'якоті яловичини невеликими шматочками, які зручно закидати в м'ясорубку.

Замішане тісто для пасти тонко розкатайте за допомогою спеціальної насадки кухонної машини. Цілком можна розкачати тісто вручну качалкою.

Поверніть пласт тесту в рулетик, присипавши борошном, щоб пласти не злиплися. Наріжте смужками, регулюючи товщину за своїм бажанням.

Для соусу болоньєзе наріжте кубиками 150 г грудинки і 1 цибулину. Далі приблизно такими ж кубиками наріжте 2 стебла селери і 1 моркву. На сковороду відправте кубики бекону і підрум'яньте їх на 2-3 ст.л. оливкової олії.

Додайте кубики моркви, цибулі і стебла селери. Готуйте 3-4 хвилини всі овочі. Потім додайте в сковороду фарш, при постійному перемішуванні підрум'яньте 1-2 хвилини. Влийте 100 мл червоного вина і випарюйте його протягом 1-2 хвилин.

Далі влийте томатне пюре. Гасіть 20-30 хвилин. Доведіть смаку сіллю і перцем. В кінці приготування влийте 200 мл молока і тушкуйте ще 5-7 хвилин. Пасту варіть в підсоленій воді протягом 2-х хвилин, не більше. Візьміть до уваги, що на 1 л води необхідно брати 10 г солі. Відварену пасту викладіть на порційну тарілку і щедро додайте соус болоньєзе.

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