33-річна українська співачка Настя Каменських приголомшила публіку відвертим фото й розмовами про розслаблення
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в одному білому халатику.
Так, Настя недбало підняла волосся наверх і присіла на бортик ванни. При цьому одна з половин халата задралася, оголивши прекрасний вид на засмаглі принади зірки.
Каменських млосно глянула в камеру, давши кілька порад, як відновити сили перед робочим тижнем у підписі:
"Чому важливо вміти розслаблятися? 😌 Відпочинок і розслаблення - необхідна частина роботи і життя в цілому. Тільки в розслабленому стані ми здатні бачити ширше, ясно сприймати нову інформацію, креативити і творити ✨ І як сьогодні - відновлювати сили перед новим тижнем ☺ ️наприклад, ванною з аромамаслами при свічках. Закрити очі і на кілька хвилин просто розчинитися і "оновитися" ☺ дівчатка, розкажіть а як ви розслабляєтеся? Крім сну, звичайно. Скільки часу в тиждень приділяєте собі?"
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Купіть їй хто-небудь гребінець!!!!! Як можна такі фотки фуфлижні викладати??"
"Вау вау 😯 красуня❤️"
"Кава і шоколад 👍"
"Народіть собі двох дітей і вони навчать вас релаксувати🤣"
"Фільмець який небудь подивитися❤️ сходити на каву з подружками 👸 👸масаж🔥"
"Потрібно просто не напружуватися, того і розслаблятися буде легше ❤️"
"Цей погляд, мммм...неначе дивишся на захід сонця 🌅"
"Ох, в такій би ванночці та з Настічкою...я б потонув від любові"
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