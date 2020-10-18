33-летняя украинская певица Настя Каменских ошеломила публику откровенным фото и разговорами о расслаблении
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одном белом халатике.
Так, Настя небрежно приподняла волосы наверх и присела на бортик ванны. При этом одна из половин халата задралась, обнажив прекрасный вид на загорелые прелести звезды.
Каменских томно взглянула в камеру, дав несколько советов, как восстановить силы перед рабочей неделе в подписи:
"Почему важно уметь расслабляться? 😌 Отдых и расслабление - необходимая часть работы и жизни в целом. Только в расслабленном состоянии мы способны видеть шире, ясно воспринимать новую информацию, креативить и созидать ✨
И как сегодня - восстанавливать силы перед новой неделей ☺️Например, ванной с аромамаслами при свечах. Закрыть глаза и на несколько минут просто раствориться и «обновиться» 🥰 Девочки, расскажите а как вы расслабляетесь? Кроме сна, конечно. Сколько времени в неделю уделяете себе?"
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Купите ей кто-нибудь расчёску!!!!! Как можно такие фотки фуфлыжные выкладывать??"
"Вау вау 😯 красотка❤️"
"Кофе и шоколад 👍"
"Родите себе двух детей и они обучат Вас релаксировать🤣"
"Фильмец какой нибудь посмотреть❤️ сходить на кофе с подружками 👸👸массаж🔥"
"Нужно просто не напрягаться, того и расслабься будет легче ❤️"
"Этот взгляд , мммм...как будто смотришь на закат 🌅"
"Ох, в такой бы ванночке да с Настечкой...я б утонул от любви😍"
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