33-летняя украинская певица Настя Каменских ошеломила публику откровенным фото и разговорами о расслаблении

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одном белом халатике.

Так, Настя небрежно приподняла волосы наверх и присела на бортик ванны. При этом одна из половин халата задралась, обнажив прекрасный вид на загорелые прелести звезды.

Каменских томно взглянула в камеру, дав несколько советов, как восстановить силы перед рабочей неделе в подписи:

"Почему важно уметь расслабляться? 😌 Отдых и расслабление - необходимая часть работы и жизни в целом. Только в расслабленном состоянии мы способны видеть шире, ясно воспринимать новую информацию, креативить и созидать ✨

И как сегодня - восстанавливать силы перед новой неделей ☺️Например, ванной с аромамаслами при свечах. Закрыть глаза и на несколько минут просто раствориться и «обновиться» 🥰 Девочки, расскажите а как вы расслабляетесь? Кроме сна, конечно. Сколько времени в неделю уделяете себе?"

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Купите ей кто-нибудь расчёску!!!!! Как можно такие фотки фуфлыжные выкладывать??"

"Вау вау 😯 красотка❤️"

"Кофе и шоколад 👍"

"Родите себе двух детей и они обучат Вас релаксировать🤣"

"Фильмец какой нибудь посмотреть❤️ сходить на кофе с подружками 👸👸массаж🔥"

"Нужно просто не напрягаться, того и расслабься будет легче ❤️"

"Этот взгляд , мммм...как будто смотришь на закат 🌅"

"Ох, в такой бы ванночке да с Настечкой...я б утонул от любви😍"

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