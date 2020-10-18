Американська модель і бізнесвумен з сімейства Кардашян Кайлі Дженнер показала себе в новому провокаційному образі

Знаменитість наслідувала приклад своєї сестри Кендалл Дженнер і також приміряла ефектний наряд з нової колекції французького Будинку моди Givenchy, яку нещодавно представили на Тижні моди в Парижі.

Модель влаштувала фотосесію в гламурному вигляді у себе вдома, а знімками поділилася з шанувальниками у себе в Instagram, передає Politeka.net

На ній було одягнене повністю прозоре міні-плаття, прикрашене численними кристалами. Дівчина ефектно показала свою фігуру і стрункі ноги, одягнувши чорні труси і забувши про бюстгальтер. Щоб прикрити провокаційний вигляд, зверху Кайлі Дженнер одягла шкіряний чохол.

Пікантний образ красуня доповнила туфлями суцільно розшитими каменями, масивним ланцюгом на шиї і золотистою сумкою бренду Givenchy.

Компанію моделі склав темношкірий хлопець з голим торсом і в шкіряних штанях.

"Ця колекція вау 🤤 🤤 вітаю !!! не можу дочекатися, щоб побачити більше", - написала Кайлі Дженнер.

Гламурний вигляд красуні з сімейства Кардашьян дуже сподобався багатомільйонній армії шанувальників в мережі Instagram.

Ми писали, що американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, себе в несподіваному образі.

В цей раз Кайлі вирішила показати себе в образі начальниці, проте наряд її був далекий від ділового стилю. Для цього вона одягла вельми екстравагантний костюм, що складається з короткої спідниці і облягає кофти.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер з жаром погладила свій пишний бюст

Також Politeka писала, що мокра Белла Хадід з подружками в мікро-бікіні влаштувала вечірку на пляжі

А ще Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер в зухвалому міні показала, чим нагородила її природа