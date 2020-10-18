Христині Асмус жорстко дісталося після того, як вона отримала позитивний тест на китайський вірус

Про це пише КП.

Так, актрису звинуватили в поширенні китайського вірусу, в існуванні якого Христина Асмус спершу сумнівалася.

За словами музиканта Луки Сафронова-Затравкіна, зірка фільму "Текст" піддала небезпеці інших зірок російського шоу-бізнесу, оскільки на більшості заходів Асмус з'являлася без засобів захисту.

"Це дуже небезпечний тренд: дивлячись на зірок в "Інстаграмах", мільйони їх підписників починають вести себе також, забувши про заходи безпеки – не носять маски, не користуються санітайзерами", – стверджує син Нікаса Сафронова.

Музикант також нагадав шанувальникам, що їхні кумири, навіть якщо захворіють, знайдуть гроші на дороге лікування, на відміну від простих людей.

"Вона ж скрізь ходила без маски - це справжній злочин! Мабуть, відчувала себе невразливою, але життя довела зворотне. Сподіваюся, коли Христина одужає, вона зрозуміє, як глибоко помилялася і стане більш серйозно підходити до питань власної безпеки. А поки побажаємо їй здоров'я",-додав Сафронов-Затравкін у спілкуванні з журналістами.

До цього ми розповідали, що актриса, яка отримала позитивний тест на китайський вірус, закликала всіх дотримуватися соціальну дистанцію і не забувати про медичні масках.

"Хлопців, вибачте, треба контракт відпрацювати , тому-носіть маски і рукавички. Використовуйте антисептики. І дотримуйтесь дистанцію. Бережіть себе!",- резюмувала Христина Асмус.

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