Кристине Асмус жестко досталось после того, как она получила положительный тест на китайский вирус

Об этом пишет КП.

Так, актрису обвинили в распространении китайского вируса, в существовании которого Кристина Асмус сперва сомневалась.

По словам музыканта Луки Сафронова-Затравкина, звезда фильма "Текст" подвергла опасности других звезд российского шоу-бизнеса, поскольку на большинстве мероприятий Асмус появлялась без средств защиты.

"Это очень опасный тренд: глядя на знаменитостей в "Инстаграмах", миллионы их подписчиков начинают вести себя также, позабыв о мерах безопасности – не носят маски, не пользуются санитайзерами", – утверждает сын Никаса Сафронова.

Музыкант также напомнил поклонникам, что их кумиры, даже если заболеют, найдут деньги на дорогостоящее лечение, в отличии от простых людей.

"Она же везде ходила без маски - это настоящее преступление! Видимо, чувствовала себя неуязвимой, но жизнь доказала обратное. Надеюсь, когда Кристина выздоровеет, она поймёт, как глубоко заблуждалась и станет более серьезно подходить к вопросам собственной безопасности. А пока пожелаем ей здоровья", - добавил Сафронов-Затравкин в общении с журналистами.

До этого мы рассказывали, что актриса, получившая положительный тест на китайский вирус, призвала всех соблюдать социальную дистанцию и не забывать о медицинских масках.

"Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому - носите маски и перчатки. Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию. Берегите себя!", - резюмировала Кристина Асмус.

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