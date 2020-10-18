29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титулу "Міс Бум-Бум", похвалилася пікантним образом

Як передає Politeka.net, новий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Кортес регулярно хвалиться перед шанувальниками своїм шикарною фігурою. На цей раз Сьюзі вирішила показати свої феноменальні форми, завдяки яким, вона стала відомою на весь світ.

На опублікованому фото модель позувала в прозорій білизні. Спокусливе вбрання ідеально підкреслило феноменальні розміри Сьюзі.

Ну а родзинкою знімку стала та сама частина тіла, яка і прославила модель на весь світ. Її Сьюзі навіть довелося притримувати руками.

Шанувальники знаменитості не встояли перед шикарними формами і засипали її тисячами лайків і десятками схвальних коментарів.

Раніше ми повідомляли, що показала результати своїх частих тренувань, влягшись в досить сміливій позі на шезлонгу.

Крихітний купальник на маленьких бретельках дав можливість її шанувальникам пофантазувати про непристойне.

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