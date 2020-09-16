Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычном образе

На фото Сьюзи показалась в черных кружевных стрингах и черной накидке. Кортес волосы оставила распущенными, а сама соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальный "орешек". Звезда лежала на белых простынях кровати, а в руках держала деньги. Красотка смотрела прямо в объектив камеры и прямо завлекала к себе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет, ребята", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Gorgeous", "Очень красиво", "Замечательно", "Ты очень красивая", "Красота во всем своем великолепии", "Чудесно", "Красотка, у тебя красивые ягодицы в форме сердца и какая у нее чувственная", "Необычайно всегда превосходная, я назвал тебя королевой Амазонки", "Как вкусно вся эта мамочка".

Мы писали, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортез похвасталась своей аппетитной «пятой точкой».

Девушка надела миниатюрной бикини, которое не смогло скрыть практически ничего. Сьюзи разлеглась на диванчике, выставив напоказ свои сладкие «булочки» в стрингах. Модель держала ноги вместе, в результате чего можно было рассмотреть не только аппетитные ягодицы.

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