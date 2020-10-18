Герцогиню Кейт Міддлтон спіймали на зухвалому порушенні королівських правил

Про це пише видання Express.

За інформацією ЗМІ, порушення стосуються виховання дітей.

Як стверджує експерт з питань виховання дітей Мартіна Мерсер, герцогиня Кембриджська стежить за тим, щоб спадкоємці престолу завжди були бездоганно чистими і доглянутими.

«Це може бути важко для будь-якої мами, але особливо – для герцогині, яка постійно знаходиться на очах у публіки», – стверджує Мерсер.

Більш того, Кейт Міддлтон створила нові правила в палаці.

"Кейт тепер є лідером у королівській родині та принцесою, яка взяла на себе ініціативу та побудову репутації сім'ї в XXI столітті. Принцеса Діана спробувала це зробити, але була зустрінута з презирством багатьма членами королівської сім'ї, оскільки це було розцінено як бунт або нерозуміння важливості її положення. Однак Кейт має більш м'який підхід, ненав'язливо вводячи більше любові, зв'язків і прихильності з дітьми в очах громадськості», - продовжує експерт у спілкуванні з журналістами.

Але герцогиня також встигає порушувати королівські правила, коли обіймає і тримає своїх дітей за руки привселюдно. Однак, як стверджує експерт Мартіна Мерсер, Кейт порушує Статут досить витончено.

"Показавши, що вона нормальна мама, що розділяє ті ж емоції і проблеми, що і будь - яка інша на її місці, Кейт побудувала цей міст і дозволила нам відчувати співпереживання королівській родині, а також поважати їх ролі», - додала експерт в коментарі британським журналістам.

Раніше ми розповідали, як Міддлтон порушила правило Єлизавети II.

Так, герцогиня з'явилася на публіці у всьому чорному, порушивши негласний Статут монарха Єлизавети II. Сама ж королева ніколи не надягає одяг темних відтінків на офіційні заходи. Виняток-похорон.

Неясно, чому Кейт Міддлтон порушила протокол. Можливо, справа в тому, що вона не надала значення виступу в форматі онлайн. Однак це все одно можна назвати грубим порушенням правил.

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