Король поп-сцены Филипп Киркоров показал, как проводит свободное время

Новые снимки он опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

Так, российский исполнитель наведался в Театр МДМ, где посмотрел мюзикл "Шахматы", который традиционно длился около 3-х часов.

Самое интересное, что Филиппа Киркорова в театре всячески "развлекала" его любимица Анастасия Стоцкая, у которой была одна из главных ролей в мюзикле.

«Ну что ж? Сегодня наслаждаемся «первой партией» вместе с прототипом главного героя советского шахматиста - Великим Анатолием Карповым. Долгожданная премьера мюзикла от Дмитрия Богачева в Театре МДМ в главной роли с моей любимой Стоцкой - это, конечно, достойно! Учитывая, ситуацию в культурном мире столицы. «Нельзя недооценивать пешку, она обязательно станет ферзём!», - говорится в подписи к публикации.

Филипп Киркоров также опубликовал совместный снимок с любимицей Анастасией Стоцкой, на котором он буквально светится от счастья.

"Народ дохнет как мухи. А блаженные всё тусуются. Одних без масок из театров выгоняют, а Блаженным закон не писан!", "Филипп Вы с Катей так потрясающе элегантно смотритесь в красно чёрном", "Прекрасного вечера Вам Филипп!", "Филька как пугало", "Шикарные", "Выглядите прекрасно", "Даву забыл взять с собой", "Классное событие, прекрасный образ!", "Красавчики", - отреагировали на публикацию фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Филипп Киркоров ошеломил кадрами с Давой во время отдыха в Крыму. Звезды катались на аттракционах и позировали на фоне побережья в Форосе.

"Традиционные «крымские» сюжеты. Показал Даве cover #язатебяумру спустя годы... Настроение на пятницу: успеть всё! Моя жизнь как аттракцион. Впрочем как всегда - бери от жизни все! Но всегда подумайте, донесёте ли?..", - подписал фото Филипп.

Напомним, что развязный Киркоров пошел в отрыв с престарелыми Долиной и Газмановым

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