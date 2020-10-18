Ольга Фреймут бросила вызов Екатерине Кухар на "Танцях з зірками"

Как передает Politeka.net, об этом напомнили на официальной Instagram-страничке телешоу.

"В седьмом эфире Ольга Фреймут бросила вызов судье шоу Екатерине Кухар и пригласила ее вместе выйти на паркет", - говорится в сообщении.

Украинцы в сети выразили уверенность в том, что прима-балерина не оставит шансов телеведущей, но все по своим местам расставит грядущий эфир телешоу.

"Какой батл?! С кем тягаться?! Чуть билет на вылет не вручили в прошлом эфире, решили задержать для этого трехминутного позора?", "Кухар профессионал! Фреймут должна уйти!", "Если Надя и Санта смотрелись на одном уровне, то это будет "избиение младенцев", хотя может Фреймут не будет танцевать и портить танец", - писали в сети.

Напомним, перепалка между судье и участницы проекта произошла после того, как балерина заявила, что во время исполнения Фреймут ча-ча-ча «в ее движениях не было грации, а в бедрах – сексуальности».

В ответ Фреймут не сдержалась и пригласила Кухар на танцевальный батл, чтобы посмотреть, кто из них сексуальнее

Напомним, Фреймут после разгромной критики объявилась с новым партнером для "Танців з зірками": "Илья куда-то пропал".

Как сообщала Politeka, оплеванная Фреймут после нового провала на «Танцях з зірками» огорошила признанием: «Первый раз в жизни я…»

Также Politeka писала, что Фреймут хотят убрать из «Танців з зірками» после новой перепалки с Кухар: «Просто жесть».