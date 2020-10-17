Американська модель Ебігейл Речфорд порадувала фанатів, показавшись у сукні з декольте

Знімки знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Мені так сподобалося це плаття, що я не могла вирішити, яке фото опублікувати 😩 😂 допоможіть мені вибрати! Який з них ваша улюблена?» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Речфорд в білій сукні з декольте ефектно позує на камеру, демонстративно «стріляючи» очима в кадр.

"Сучасна принцеса», «Божественна», «виглядаєш такою щасливою», «ангел в білому», «така справжня, природна», «елегантна і красива», «дуже мило», «це за межами мого розуміння», «вау, красоточка», "дуже круто", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, Ебігейл Реечфорд показала свої апетитні форми

Шанувальники знаменитості розмістили на фан-сторінці одне з найспекотніших фото. Ебі позувала на підлозі з покривалом з принтом зебри.

Модель лежала в сітчастих колготках з красивими стразами. Крім того, пікантності додавала Велика дірка - виріз, до того ж вона оголила "шовкові" пружні сідниці.

Нагадаємо, що Ебі Реечфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

Як Politeka писала, що безсоромна Ебі Реечфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Реечфорд посвітила сідницями в" Хижому "боді:"дитинко, нахиляйся".