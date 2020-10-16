Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, показала свои аппетитные формы

Соблазнительная модель всегда производит фурор своими формами, пишет Politeka.net.

Поклонники знаменитости разместили на фан-страничке одно из самых жарких фото. Эби позировала на полу с покрывалом с принтом зебры.

Модель лежала в сетчатых колготках с красивыми стразами. Кроме того, пикантности добавляла большая дырка - вырез, к тому же она оголила "шелковые" упругие ягодицы.

Рэтчфорд слегка выгнулась, блеснув тончайшей талией, и вообще, продемонстрировав идеальный изгиб.

"Откровенные" колготки, под которыми не было белья, обтянули стройные ножки.

Звезда заклеила самые интимные места груди серебряными наклейками в виде сердечек.

Модель приоткрыла губы и пристально смотрела в камеру. Рэтчфорд закинула руку за голову и держала в пальцах ручки от красной сумочки.

"abigailratchford - реальна богиня ❤️😍🔥", - написали авторы поста.

За 11 часов пост собрал более 100 лайков и немного комментариев, в которых пользователи восхищались сексуальностью знаменитости.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала перед подписчиками в весьма откровенном нижнем белье из черных полосочек. Тонкие линии прикрывали лишь самое интимное, оплетая красивое тело.

Необычный лифчик держался на бретельках из цепей. Лифчик представлял собой толстую полоску, которая скрывала самые интимные части тела и тонкую полосочку внизу.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд примерила одну из своих любимых вещей – черную шубку, которую надела прямо на голое тело. Так что совершенное тело инста-дивы в который раз восхитило - невозможно не смотреть на такую красоту.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

Как Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся".