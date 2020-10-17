Американская модель Эбигейл Рэтчфорд обрадовала фанатов, показавшись в платье с декольте

Снимки знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Мне так понравилось это платье, что я не могла решить, какое фото опубликовать 😩😂 Помогите мне выбрать! Какой из них ваша любимая?» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Рэтчфорд в белом платье с декольте эффектно позирует на камеру, демонстративно «стреляя» глазами в кадр.

«Современная принцесса», «божественная», «выглядишь такой счастливой», «ангел в белом», «такая настоящая, естественная», «элегантная и красивая», «очень мило», «это за пределами моего понимания», «вау, красоточка», «очень круто», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, Эбигейл Рэтчфорд показала свои аппетитные формы

Поклонники знаменитости разместили на фан-страничке одно из самых жарких фото. Эби позировала на полу с покрывалом с принтом зебры.

Модель лежала в сетчатых колготках с красивыми стразами. Кроме того, пикантности добавляла большая дырка - вырез, к тому же она оголила "шелковые" упругие ягодицы.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

Как Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся".