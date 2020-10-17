Відома модель Ніколь Потуральскі, яка закрутила роман з Бредом Піттом, похвалилася спекотним образом

Красуня розмістила в соціальній мережі "Instagram" домашній знімок, на якому ледь прикрила своє тіло одягом, передає Politeka.net. Знаменитість сфотографувалася в кімнаті, позуючи в дуже короткій блузці, яка оголила її плоский животик і підкреслила природну стрункість. Судячи з усього, Ніколь Потуральскі не одягла під низ бюстгальтер. Образ доповнила картата капелюх і розкішна зачіска з розпущеними локонами.

На першому знімку дівчина продемонструвала легку і невимушену позу, піднявши руку, ніби у вітальному жесті. На іншому кадрі вона повернулася до камери спиною, трохи піднявши плече з млосним поглядом. По незвичайному ракурсу можна припустити, що автор фотографій лежав на ліжку.

Користувачі соціальної мережі висловили своє захоплення з приводу зовнішнього вигляду Ніколь Потуральскі в коментарях по постом:

"Милашка"; "Приголомшлива"; "Ти виглядаєш божественно, я обожнюю твій наряд, Ніко. Такий ніжний"; "гаряча"; "найкрасивіша"; "Сексуальна леді"; "Вау! Така красива і блискуча у всіх ракурсах 🦄"; "освіжаюча, цілюща Ніко, ідеальна Краса".

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