Американська фітнес-модель Ана Чері показала фігуру у всій красі, приспустивши сорочку до межі
Знімок красуня викинула в Instagram, передає Politeka.
"Зависаємо цим суботнім ранком. Перевірте мою біографію і майте тільки хороших друзів", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Чері позує в одній сорочці без білизни, вирішивши приспустити її до межі. Доповнити образ знаменитість вирішила ефектним макіяжем і зачіскою, на що звернули увагу її шанувальники.
"Божественна леді", "ідеальна", "Чері, Ти просто краще з кожним днем", "ідеальна леді», «просто чудово», «Ана, це любов", " ти богиня і спустилася з небес?", "твоя фігура реально дуже крута", - пишуть вони.
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Як повідомлялося, Ана є затребуваною моделлю, тому вона постійно залежить від соціальних мереж – дівчині доводиться ділитися різними фото, показувати, як вона живе, тренується і навіть харчується. Єдине, про що модель не говорить – це особисте життя. Заміжня фітнес-красуня не показує обличчя свого чоловіка.
Образ звабливої моделі вимагає показувати лише провокативні й навіть в чомусь Відверті кадри в Instagram. Сама Ана намагається приміряти модні бікіні, тонкі бра і трендові купальники для виходу у світ так, щоб зробити яскравий акцент на сідницях або бюсті.
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